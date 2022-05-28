Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta

28.05.2022 14:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak'a geldi.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak Havalimanı'a geldi. Burada protokol tarafından karşılanan Oktay, AK Parti Milletvekilleri, Vali Mustafa Tutulmaz, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fuat Oktay, doğalgaz işletim tesisleri inşaatı ve Endüstri Bölgesi'ni helikopterle havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte liman inşaatındaki ziyaretleri sürüyor. - ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta

YORUMLAR
500
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta - Son Dakika


Son Dakika
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 14:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement