Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Filistinlilere müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Filistinlilere müdahalesini kınadı

15.04.2022 22:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Filistinlilere müdahalesini kınadı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kınadı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.


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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Filistinlilere müdahalesini kınadı - Son Dakika


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