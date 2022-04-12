Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi Açıklaması

12.04.2022 04:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir." dedi.

Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler

Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi Açıklaması - Son Dakika


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