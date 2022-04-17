Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

17.04.2022 11:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşturulmasına adayan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 29. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimiz kendisini, Türkiye'ye çağ atlatan hizmetlerini unutmayacak ve her zaman hayırla yad edecektir." ifadelerini kullandı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika


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