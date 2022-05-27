Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz"

27.05.2022 20:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün hala siyasi tarihimizden de milletimizin sandıkta verdiği cevaplardan da gerekli dersi almamış vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün hala siyasi tarihimizden de milletimizin sandıkta verdiği cevaplardan da gerekli dersi almamış vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz. Vesayeti yol arkadaşı olarak seçenlere bir kez daha sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'de darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ankara'da bir otelde Azerbaycan Milli Günü resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın dünyada söz sahibi olan önemli devlete dönüştüğünü, dünyada alınan önemli kararlarda söz sahibi olduğunu belirtti.

Azerbaycan ordusunun 2020 yılında Azerbaycan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasının önemli olduğunu söyleyen Büyükelçi Mammadov, "Azerbaycan 44 günlük muharebede işgal altında topraklarımızı azad ederek Sovyetler döneminde kontrolünü kaybetmiş sınırlarını geriye döndürmüştür. Her bir Azerbaycanlı için gurur kaynağı ve geleceğe bakış göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, bizler için her daim 'Can Azerbaycan'dır. 100 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde gönül birliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlendiğini kaydeden Oktay, "Eşbaşkanlığını Sayın Başbakan Ali Esadov kardeşimle yürüttüğümüz Karma Ekonomik Komisyonu ile ticaretten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye kadar pek çok alanı kapsayan eylem planlarını hayata geçiriyoruz. 10. Dönem Toplantımızı da bu sene içerisinde gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. "Tek millet, iki devlet" anlayışı doğrultusunda kardeşliğin gereğinin yerine getirildiğinin altını çizen Oktay, "Bu dostluktan aldığımız kuvvetle tüm dünyaya bir kez daha, tek millet olarak birbirimizden güç alarak geleceğe umutla baktığımızı ve geleceği birlikte şekillendirdiğimizi ilan ediyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle andığını vurgulayan Oktay şöyle devam etti:

"Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bugün, sonrasında aynı zihniyet tarafından devam ettirilen darbe teşebbüslerinin de acı bir başlangıcıdır. 27 Mayıs'ı izleyen dönemde siyasetin tüm kesimleri, 'önce millet iradesi ve demokrasi' diyebilmiş olsaydı milletimiz 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ya da 15 Temmuz'u yaşamazdı. Bugün hala siyasi tarihimizden de milletimizin sandıkta verdiği cevaplardan da gerekli dersi almamış vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz. Vesayeti yol arkadaşı olarak seçenlere bir kez daha sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'de darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Düzenlenen resepsiyona Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve birçok ülkenin büyükelçileri katıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Sivas'ta düzenlenen uluslararası robot yarışması sona erdi Sivas'ta düzenlenen uluslararası robot yarışması sona erdi Çin Dilini ve Kültürünü Öğrenmek Türk Gençleri Arasında Moda Oldu Çin Dilini ve Kültürünü Öğrenmek Türk Gençleri Arasında Moda Oldu
Kaynak: İHA

fuat oktay, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement