Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti

30.08.2022 23:15
Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, sağlık gerekçeleriyle görevlerinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, sağlık gerekçeleriyle görevlerinden istifa etti.

Edinilen bilgilere göre, Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinden sağlık gerekçeleriyle istifa etti.

8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Karaca, 2021 tarihinden bu yana AK Parti MKYK üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu. - ANKARA

YORUMLAR
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Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı
Kaynak: İHA

Korkmaz Karaca, AK Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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