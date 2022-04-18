Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi - Son Dakika
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Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

18.04.2022 18:29
Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz."


Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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