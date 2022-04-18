Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz."