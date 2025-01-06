DEM Parti Heyeti, Saadet Partisi ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Heyeti, Saadet Partisi ile Görüştü

DEM Parti Heyeti, Saadet Partisi ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşerek barış süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

06.01.2025 17:26  Güncelleme: 17:31
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Mahmut Arıkan'la görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından Meclis'te temsil edilen siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Gelecek Partisi ve AK Parti'nin ardından Saadet Partisi'ni de ziyaret etti. Genel Merkez binasında gerçekleşen görüşme öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, heyeti kapıda karşılayarak, heyetle tokalaştı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürerken, Genel Başkan Arıkan ve DEM Parti heyeti adına Sırrı Süreyya Önder görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Önerilerini, uyarılarını ve tavsiyelerini aldık. Sürecin sonunda geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. İnşallah, bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiç bir şey yoktur. Bunu tesis edeceğiz ve elbirliği ile bütün fertlerimizle yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız"

Heyetin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Arıkan, "Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Heyeti, Saadet Partisi ile Görüştü - Son Dakika

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