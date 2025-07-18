DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti\'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
18.07.2025 12:26
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DEM Parti, ekim ayında yapılması planlanan kongreyle birlikte isim ve logo değişikliği dahil köklü bir yapılanma sürecine hazırlanıyor. Parti içinde "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismi öne çıkarken, İmralı görüşmelerinin de sıklaştırılması bekleniyor. Amaç, daha geniş tabana hitap eden yeni bir siyasi yapı oluşturmak.

Terörün tamamen sonlandırılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, DEM Parti içinde de önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrede, hem örgüt yapısında hem de parti kimliğinde radikal değişiklikler gündeme gelebilir.

NTV'de yer alan habere göre; parti yönetimi, silahların tamamen devre dışı kalması ve siyaset zeminine daha fazla alan açılmasıyla birlikte, yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu doğrultuda, daha geniş bir toplumsal tabana hitap edecek yeni bir yapı için hazırlık yapılıyor.

YENİ İSİM VE LOGO MASADA

Kulislerde konuşulan bilgilere göre DEM Parti, sadece iç yapılanmayı değil, parti ismi ve logosunu da değiştirmeyi değerlendiriyor. Parti içinde yapılan görüşmelerde "Yeni bir dönemse, her şey tartışılabilir. Neden yeni bir isim de olmasın?" görüşü ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, öne çıkan isim önerilerinden biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi. Parti kaynakları, bu isimle ilgili olarak "Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz" diyerek olumlu sinyaller verdi.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞABİLİR

Parti yönetimi, önümüzdeki dönemde İmralı ile yürütülen görüşmelerin de artmasını bekliyor. Edinilen bilgilere göre, İmralı heyeti siyasi parti turlarının ardından adaya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıca, temmuz ayı bitmeden DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de adaya gitmesi talep ediliyor. Bu ziyaretin ana gündeminin ise kongre süreci ve yapılacak yapısal değişiklikler olacağı belirtiliyor.

HEDEF: DEMOKRATİK AÇILIM VE SİYASİ NORMALLEŞME

DEM Parti'nin hedefi; bölgesel aidiyetin ötesine geçen, Türkiye genelinde demokratikleşme talebine öncülük eden bir siyasi yapılanma kurmak. Parti kaynakları, bu dönüşümün hem örgüt içi yapıyı hem de kamuoyundaki algıyı değiştirmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade ediyor.

DEM Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri - Son Dakika
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