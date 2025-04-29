DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yine Devlet Bahçeli'nin ismini yanlış söyleyerek "Abdullah Bahçeli" dedi.

29.04.2025 14:42
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir kez daha konuşmasında yaptığı gafla gündeme geldi. Hatimoğulları, konuşması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullandı. Hatimoğulları, çevredekilerin uyarısı üzerine hatasını düzeltti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Tülay Hatimoğulları, daha önceki bir basın açıklamasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterirken Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanmıştı.

DEM Partili Hatimoğulları\'ndan bir \'\'Bahçeli\'\' gafı daha

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Son Dakika Politika DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    büyük gaf olmuş doğrusu devlet Öcalan olmalıydı. ???? 192 37 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    dogru demis nesi gaf ki. 170 17 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    tamam doğru demiş ne var bunda 140 16 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    hata değil gayette bilinçli ve doğruda söylemiş abdullah bahçeli :) 126 17 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Yerine cuk diye oturmuş bi gaf ¿¿ 99 14 Yanıtla
  • Hakan1421:
    vatan hainleri sayın devlet Bahçeli'yi beğenmiyor, yılın fıkrası 31 70 Yanıtla
    Şevki Sünger:
    Devlet ocalan diyecektin elin surctu herkalde 10 1
  • EST WEST:
    DEVLET ÖCALAN DİYEBİLİRDİ AYIP 73 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    basina sayin eklememis...1 yila ekleyip soylerler 65 8 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Farketmez bi cacık olmaz zaten, doğru söylese ne farkeder. 53 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bi kişiye üç kere aynı şeyi dersen :)) 53 7 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    bence gaf değil bilerek söylüyor. 51 1 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    bilerek söylenmiş, bu gaf değil 42 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    doğru söylemiş ne gafı demlenen zilliyetçi parti başkanı bohçalı 33 7 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    bilinçli söylüyor sürekli . 38 1 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    devlet beyle öcalan soy adını bir araya getirip bunu marifet gibi yapanlar kendinize gelin devlet bey in tırnağı olamazsınız. bu güne kadar terör örgütüyle bu fikir, düşünce mücadele etti.Bundan sonrada devam edecek.barış olmasını , ülke bütünlüğünü niye hazmedemiyor sunuz. 6 29 Yanıtla
  • babasultan:
    bu gaf değil, bilinç altımıza bir mesaj .d.d 31 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bunlar yüzünden bir kıyamet kopacak ama dur bakalım ne zaman 26 4 Yanıtla
  • 88374&&&:
    Ne gafı yahu, kasıtlı olarak söylüyor. Sözde Kürt sorununun ayağını temsil eden kişileri birleştiriyor bu kadar basit. 23 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bence bilinçli olarak yapılan gaf 24 1 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Çok doğru demiş, Devlet BAHÇELİ, Abdullah BAHÇELİ olarak bilinç altına yerleşmiş, belki Abdullah ÖCALAN'da Devlet ÖCALAN diyordur sonuçta bir ortaklık söz konusu terörsüz Türkiye projesinde 15 1 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Doğru söze ne denirki 12 1 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Al birini vur ötekine 9 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bilerek yapiyor 10 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bence doğru söylemiş, Bahçeli sayesinde itibar gören bir teröristin ismi ile yanyana getirmiş. Tencere kapak misali. 8 2 Yanıtla
  • 88374&&&:
    Editör yorumumu neden yayınlamıyorsun ? Belli bir formatı varsa söyle de ona göre yazalım. Yaptığın çok ayıp farkında mısın? 9 0 Yanıtla
  • k K:
    Abdullah Öcalan Bahçeli devlet de olabilirdi. İsmi çok yakışır böyle. 4 0 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Kadının ses çok itici zaten 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha - Son Dakika
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