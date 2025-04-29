DEM Partili Hatimoğulları\'ndan bir \'\'Bahçeli\'\' gafı daha

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir kez daha konuşmasında yaptığı gafla gündeme geldi. Hatimoğulları, konuşması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullandı. Hatimoğulları, çevredekilerin uyarısı üzerine hatasını düzeltti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Tülay Hatimoğulları, daha önceki bir basın açıklamasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterirken Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanmıştı.