DEM Parti Kadın heyeti ile AK Parti Kadın heyeti görüştü
ANKARA - DEM Parti Kadın heyeti ile AK Parti Kadın heyeti görüştü.
DEM Parti kadın heyeti ile AK Parti heyeti görüştü. AK Parti Grup Yönetimi Salonu'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Politika › DEM ve AK Parti Kadın Heyetleri Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?