DEM ve AK Parti Kadın Heyetleri Görüştü

DEM Parti Kadın heyeti ile AK Parti Kadın heyeti görüştü

ANKARA - DEM Parti Kadın heyeti ile AK Parti Kadın heyeti görüştü.

DEM Parti kadın heyeti ile AK Parti heyeti görüştü. AK Parti Grup Yönetimi Salonu'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Herhangi bir açıklama yapılmadı.