Dervişoğlu, milliyetçilerin Türk milletini birleştirmesini vazife saydı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hedefimiz, Türk milletinin kendi kimliğini koruyarak özgür, müreffeh, adil ve güçlü bir geleceğe yürümesidir." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konuk Evi'nde düzenlenen Milliyetçi Kongre Derneğinin kongresine katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, tarihin, millete yalnızca hatırlanacak zaferler bırakmayacağını, yerine getirilmesi gereken sorumlulukları da yükleyeceğini ifade etti.

Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin vazifesinin büyük Türk milletini birleştirmek olduğunu belirterek, "Bunun yolu da birbirimize bakıp, kimin daha fazla milliyetçi olduğunu tartmaktan değil, milletin önündeki meseleleri doğru teşhis edebilmekten, zamanımızın sorumluluğunu üstlenmekten ve müşterek bir gelecek tasavvuru ortaya koyabilmekten geçer." diye konuştu.

Görevlerinin bu düşünceyi bilgi, ortak akıl ve sorumlulukla beslemek olduğuna işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türk milletinin kendi kimliğini koruyarak özgür, müreffeh, adil ve güçlü bir geleceğe yürümesidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu da birlikte düşünmekten, cesaretle tartışmaktan, bilimsel akıldan ayrılmamaktan ve milletimizin geleceği için çalışmaktan geçmektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyor, ortak aklın, milli sorumluluğun ve geleceğe dönük fikir üretme iradesinin güçlenmesini diliyorum."

Dervişoğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutlayarak sözlerini tamamladı.