DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması

20.03.2022 17:58
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde, hukuka aykırı işler yapanlardan ve hukuk sistemini felç edenlerden "tarafsız ve bağımsız" yargının hesap soracağı bir ortamı tesis edeceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde, hukuka aykırı işler yapanlardan ve hukuk sistemini felç edenlerden "tarafsız ve bağımsız" yargının hesap soracağı bir ortamı tesis edeceklerini söyledi.

Babacan, partisinin Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin şu anda, son derece önemli bir yol ayrımında bulunduğunu kaydeden Ali Babacan, Türkiye'yi daha özgür, demokratik ve zengin bir ülke yapmanın mümkün olduğunu, kendilerinin de üstlerine düşen sorumluluğu iyi bildiğini söyledi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Babacan, Avrupa'nın kapılarının Türkiye'ye açılması için mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini öne sürdü.

Bu konuda kadrolarına güvendiklerini aktaran Ali Babacan, "Çünkü Türkiye'yi, Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu biliyoruz. Biz bu özgüvenle hareket ediyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. En kısa zamanda, ülkemize birinci sınıf demokrasiyi müjdeleyen bizler olacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini sağlayacağız ve refahını yükselteceğiz. İktidar ortaklarının DEVA Partisi'ni engellemek için ürettiği tüm entrikaları boşa çıkaracağız. Matematik hesaplarıyla değil, meydanlarda büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Milletin 90'lı yıllardaki işkenceleri ve hukuksuzlukları hiçbir zaman unutmadığını, sorumlularından bağımsız ve tarafsız yargının hesap soracağını kaydeden Babacan, şöyle konuştu:

"Devlet her türlü hukuksuzluğa karşı, hukuk içinde kalarak mücadele verir. Bir yanlış, başka bir yanlışla düzeltilmez. Karşınızda, çete de olsa, mafya da olsa terör örgütü de olsa, devlet bunlara karşı mücadelesini devlete yakışır şekilde verir. Bu noktada, bağımsız ve tarafsız yargının altını özellikle çiziyorum. Hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ'nün bulandırdığı suda temizlenemezler. Bu yüzden biz, öncelikle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tesis edeceğiz. Biz, kurunun yanında yaşı yakmadan, masum tek bir vatandaşımızın haksız yere ceza çekmesine razı gelmeden, adaleti tesis edeceğiz."

Kongreye, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve partililerin yanı sıra CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran da katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi Son dakika! Yargıtaydan 'terleten yatağın' bedel iadesine ilişkin karar Son dakika! Yargıtaydan 'terleten yatağın' bedel iadesine ilişkin karar

Deva Partisi, Ali Babacan, Hukuk, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement