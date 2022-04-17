DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da iftar programında konuştu Açıklaması

17.04.2022 23:31
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da iftar programında konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı, bu toprakların hakkını vereceğimizi şimdiden söylüyoruz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı, bu toprakların hakkını vereceğimizi şimdiden söylüyoruz." dedi.

Partisinin İl Başkanlığınca Ceyhan ilçesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın tarım, sanayi, edebiyat, sanat ve çeşitli alanlarda lokomotif bir şehir olduğunu söyledi.

İktidara gelir gelmez tarım hamlesi yapacaklarını belirten Babacan, "Bugün Adana'dayız, Çukurova'dayız, tarım şehrindeyiz. Böylesine büyük ve muhteşem tarım alanlarının olduğu bir ülkede yokluk çekmeyi aklım almıyor. Avrupa'nın en büyük tarım arazisine sahip bu ülkenin bu hayat pahalılığını hak etmediğini düşünüyoruz. İktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı, bu toprakların hakkını vereceğimizi şimdiden söylüyoruz." diye konuştu.

Babacan, yapacaklarını detaylarıyla ortaya koyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90, ilk 360 gününde neler yapacağını bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz. Hepsinin bütçesini hazırlıyoruz. Her adımımız gerçekçi. Siyaset bazıları için sadece laf üretmektir, biz iş üretiyoruz. Hepsini takvime bağlıyoruz. Plan, proje, hedef arayan herkesi partimizin web sitesine davet ediyorum. Hayat pahalılığına son vereceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Emeklilerimizi, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, enflasyonu düşüreceğiz."

İlçede esnaf ziyaretlerinde bulunan Babacan, gençlerle bir kafede bir araya geldi. Daha sonra Babacan, Şehitler ve Gaziler Müzesi'ni ziyaret etti.

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Deva Partisi, Demokrasi, Adana, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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