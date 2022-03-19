BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

19.03.2022 16:01

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız." dedi.

Babacan, bir dizi program kapsamında Bigadiç'te esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Sındırgı'ya geçen Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, büyük projelerin güçlü bir ekonomiyle olabileceğini söyledi. DEVA Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin ekonomisini güçlendireceklerini vadeden Babacan, "Güçlü ekonomiler de hukuk ve adaletle olur. Ekonomi, hukuk ve adalet zemininde yükselir. Siz bu zemini, temeli sağlam tutmazsanız ekonominizi asla güçlendiremezsiniz." diye konuştu.

Babacan, DEVA Partisi olarak kişi başına milli geliri, cumhuriyet tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini vurguladı. Vatandaşların gelirini artırırken, ekonomideki olumsuzlukları da gidereceklerini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"İnşallah bunu hep beraber bu kadrolarla başaracağız. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle hep beraber, eşitlik olarak yola çıktı. Çözüm haritamızda belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız, demokrasi ve atılım için durmadan, yorulmadan koşacağız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var."

Babacan, kongrenin ardından partisinin ilçe binasının açılışına katıldı.

BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı

YORUMLAR
500
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu ÇANAKKALE - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti ÇANAKKALE - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:33:50. #1.12#
SON DAKİKA: BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de partisinin ilçe kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement