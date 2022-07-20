DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Babacan, Bayburt programı kapsamında, Şeyh Hayran Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını yapan Babacan, burada vatandaşlara seslendi.

Partisinin il binasında basın mensuplarıyla da bir araya gelen Babacan, DEVA Partisi olarak Türkiye'nin sorunlarına sıhhatli, gerçekçi analizler yaptıklarını söyledi.

Problemlere açıkça işaret ettiklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Bu sorunlar neden var? Bu krizler niye çıkıyor? Bu sorunları tespit ediyoruz. Bunları korkmadan açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Türkiye'de şu anda o bile büyük bir hizmet. Problemlere açıkça işaret etmek, açıkça çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin derdini dillendirmek bizim çok önemli vazifemiz. Ama biz sadece dertlenen, dertleri paylaşan siyasi parti değiliz. Aynı zamanda çözüm üreten bir siyasi partiyiz ve her alanda çözümler üretiyoruz ve bunları da eylem planları adı altında açıklıyoruz."

Babacan, daha sonra Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nı ziyaret etti.