DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu

03.06.2022 23:11

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu.

Merhum iş insanı İzzet Baysal'ın anıt mezarını ziyaret eden Babacan, daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir vatandaşın, altılı masada HDP'nin de olup olmadığını sorması üzerine Babacan, "HDP yok. O masada görüyor musunuz HDP'yi? Seçime tek başımıza gireceğiz. Biz sadece onlarla Anayasa konusunda çalıştık." diye konuştu.

HDP Bolu İl Teşkilatından olduğu belirtilen kişi Babacan'a "HDP ile birliktelik olacak mı altılı masada?" sorusunu yöneltti.

Babacan, yollarına DEVA Partisi olarak devam ettiklerini belirterek, "HDP ile aramızda diyalog var ama iş birliği yok şu anda." dedi.

Bolu İl Başkanlığı binasının açılışının ardından basın toplantısı düzenleyen Babacan, DEVA Partisi olarak bugüne kadar 9 eylem planı açıkladıklarını söyledi.

Parti olarak bir yandan örgütlendiklerini bir yandan da eylem planları üzerinde çalıştıklarını belirten Babacan, "Bir yandan da 6 partinin beraberce çalıştığı iş birliği alanları var. O iş birliği alanlarına biz destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, HDP Bolu İl Teşkilatından olduğu belirtilen kişiyle olan diyaloğa açıklık getirmesini istemesi üzerine Babacan, şunları kaydetti:

"Altılı masada HDP yok, bu bir. İkincisi, HDP'nin kendi bir sol ittifak hazırlığı var. Bunu zaten açıkladılar. Üç, bizim münferiden HDP ile diyalog kanalımız var ama bir iş birliği alanı yok bunun içinde. Mecliste temsil ediliyorsa Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası'na ve yasalarına göre kurulduysa tüm siyasi partilerle diyalog içerisinde olmayı demokrasinin bir gereği olarak görüyoruz."

Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruya da şu cevabı verdi:

"Altılı masanın ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleme iradesi var ama 'Bu aday şu isim olur mu, bu isim olmaz mı?' diye henüz altılı masada değerlendirilmiş tek bir isim yok.

Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor olabilir ama biz DEVA Partisi olarak kendi içimizde de altılı masanın adayı kim olmalı, kim olmamalıdır diye de bir değerlendirmeyi yapmadık. Altılı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir uzlaşma olmazsa o zaman 'DEVA Partisinin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır.' diye ben zaten açıkladım. Ama önceliğimiz, altılı masanın ortak bir aday arayışı."

Babacan, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bolu'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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