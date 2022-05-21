DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gaziantep mitinginde konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkenin krizlerini çözmek için DEVA Partisinin mutlaka ama mutlaka iktidarda olması lazım." dedi.

Babacan, partisinin Gaziantep Kalealtı'ndaki mitinginde, milletin iradesine ve vicdanına güvendiğini söyledi.

Partisinin yerinin milletin yanı olduğunu belirten Babacan, "Biz çocuğuna harçlık veremeyen annelerin, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çiftçilerin yanındayız. Bizim konumumuz budur. Biz buradayız. Bizim yerimiz 84 milyonun yeridir. Daha önce yaptık, yine yaparız inşallah." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını ve vatandaşların artık dayanacak gücü olmadığını savunan Babacan, "İktidar sabah akşam hikaye anlatıp duruyor. Bırak kardeşim hikaye anlatmayı. Bir marul olmuş 10 lira. Pazarda taneyle meyve sebze satılıyor. Etiketlere artık yarım kilo fiyatı yazılıyor. Ekonomiyi batırdınız." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi olarak ülkenin her türlü sıkıntısını çözmeye hazır olduklarını anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Hak eden hak ettiğini görecek bu ülkede. Adaleti biz tesis edeceğiz. Hukuku biz ayağa kaldıracağız. Demokrasiyi biz yükselteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme biz geçeceğiz. Bu pahalılık ve yoksulluk dönemi bitecek. Hür ve zengin bir ülke olacağız. Unutmayın kardeşlerim, DEVA Partisi varsa umut ve adalet vardır. Güven, çare ve anahtar bizde. Demokrasi maratonunu hep beraber koşacağız. Yerle bir ettikleri bu demokrasiyi hep beraber ayağa kaldıracağız. Umudu hep beraber yükselteceğiz. Çocuklarımıza mutlu ve zengin bir ülke bırakmak için canla ve başla çalışacağız. Kimse kusura bakmasın ama şu konuda mütevazı olmayacağım, bu ülkenin krizlerini çözmek için DEVA Partisinin mutlaka ama mutlaka iktidarda olması lazım. Biz 2002 ekonomik krizini çözen bir ekibiz. 2 senede çözdük. 2008-2009 krizini de biz çözdük ekip olarak. Türkiye'de varsa böyle bir ekip daha, iki krizi çözen, buyursun gelsin. Ama yok, yapamazlar. Onun için bu işi biz çözeceğiz."