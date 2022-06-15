DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi

15.06.2022 16:04

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Ekonomimiz, gözlerimizin önünde eriyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Ekonomimiz, gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye'nin kredi notu, tarihin en kötü seviyesine indi." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin temerrüt riskinin bugüne dek görülmeyen bir seviyeye geldiğini iddia eden Babacan, "Şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Ekonomimiz, gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye'nin kredi notu tarihin en kötü seviyesine indi. Türkiye'nin temerrüt riskini, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS bugün itibarıyla tam 836 baz puana çıktı." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, hükümete ekonomi konusunda acil önlem alınması çağrısında bulunarak, "Bu işin şakası yok. Türkiye'yi bir kez temerrüt çukuruna, iflas çukuruna düşürürseniz, bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını eleştiren Babacan, "Kur bugünkü seviyede kalsa bile kur korumalı hesaplara ödeyecekleri kur farkı 160 milyar lira olacak. Yeni icat diye sundukları projeye ödeyecekleri 160 milyar lira. O da kur burada durursa. Bundan sonra da dolar kurundaki her 1 liralık artış, Hazineye 50-60 milyar lira ilave yük getirecek." değerlendirmesini yaptı.

"Altılı masa bizim işimiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde ekonomiyi ne kadar sürede toparlayacakları yönündeki bir soruya, "Ülke bir iflas durumuna düşmezse şu andaki ekonomik tabloyu biz bugün devralalım, altı ayda kriz iklimi ortadan kalkar, en geç iki senede de enflasyon tekrar tek haneye düşer." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Babacan, "Altılı masa bizim işimiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Takvim de tıkır tıkır işliyor. Her şeyi de ona söyleyecek değiliz, kusura bakmasın." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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