DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu

09.06.2022 20:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması dikkat çekti Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da vatandaşlarla buluştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu

Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması dikkat çekti

MANİSA - Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da vatandaşlarla buluştu. Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Öğle saatlerinde sanayi ve pazar esnafını ziyaret eden Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığına geçerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Babacan, son olarak çarşı esnafını ziyaret edip, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla hitap etti. Burada hükümetin, ekonomi ve tarımsal politikalarını eleştiren Babacan, DEVA Partisi olarak hazırladıkları projeleri anlattı. Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması ise dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu - Son Dakika

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