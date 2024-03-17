Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 11. kez seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamı alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi yaklaşık bir saat önce başlamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu. Salonda hazır bulunan bin 295 delegenin oyunun tamamını alan Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli böylece 11. kez MHP Genel Başkanı oldu. - ANKARA
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyeceğini söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerinin birbirini yiyip tükettiğini ve CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Konya'ya havayoluyla gelen Erdoğan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Miting için Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek Sağlık Bakanlığı haricinde hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Su, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak, şehitlerin ve gazilerin emanet ettiği vatanı sonsuza kadar yaşatmak için çalışacaklarını belirtti.
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