TBMM Genel Kurulu'nda, bugün başlanması planlanan, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifinin görüşmeleri ertelendi. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşacağı belirtildi. Genel Kurul'da, Dezenformasyonla Mücadele Yasası yerine 6'ncı Yargı Paketi görüşülecek.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dezenformasyonla mücadele yasası görüşmeleri ertelendi - Son Dakika

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