Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı

28.05.2022 11:43

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa günü çerçevesinde tenis oynadı.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa günü çerçevesinde tenis oynadı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa günü kutlamaları çerçevesinde, Ankara'da bulunan Büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle birlikte tenis oynadı. Ankara Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte 2022 Avrupa Gençlik yılına da vurgu yapılarak, Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe destekleri sayesinde genç nesillerin geleceğin dünyasının inşasına paha biçilemez katkılar sunacaklarına dikkat çekildi. Günün anlam ve önemine dikkat çeken Kaymakcı şu ifadelere yer verdi:

"9 Mayıs Avrupa günümüz kutlu olsun. 9 Mayıs değil ama mayıs haftası biz mayıs haftası içerisinde Avrupa ülkesi Türkiye'de Avrupa Birliğine aday Türkiye'de 9 Mayıs haftası etkinlikleri düzenliyoruz. Bugünde Ankara Tenis Kulübümüzde Türkiye Tenis Federasyonumuzun desteğiyle bir tenis turnuvası düzenledik. Avrupa günü tenis turnuvası gördüğünüz gibi turnuvamıza Ankara'da ki büyükelçiliklerden uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı. Bu bir dostluk turnuvası gerçekten bugün Ankara'da ki diplomatlarla zevkli dostluğa dayalı oyunlar oynayacağız. Bu sayede aslında biraz diplomasiyi kortlarda da yapacağız. Hala çalışıyor olacağız. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Zevkli dostane bir turnuva olmasını diliyorum.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı tenis oynadı

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Kaynak: İHA

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