Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta

17.04.2022 18:08

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Sinop'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta

SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Sinop'a geldi. Çavuşoğlu, iftarı Sinoplularla birlikte açtıktan sonra dış politika ve gündemle ilgili konuları değerlendireceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Sinop'a geldi. Valilik önünde kendisini karşılayan kurum amirleriyle selamlaşan Çavuşoğlu, ardından Sinop Valiliğini ziyaret etti. Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, iftarı Sinop'ta yapacağını ve ardından dış politika ve gündemle ilgili konuları değerlendireceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bugün mutlu şehir Sinop'ta bulunmaktan ben de son derece mutuyum. Bugün Sinop'ta bazı programlara katılacağım, biraz sonra ihracatçılarla bir araya gelerek onları dinleyeceğiz. Öncesinde valiliği ziyaret ettik ve Valimiz Erol Karaömeroğlu, Sinop'la ilgili çok güzel bilgiler verdi. Sinop'u her boyutuyla görme imkanımız oldu. Ama Sinop'ta gerçekleştirecek projeleri de kendilerinden dinledik. Kent Meydanı, Sinop Çevre Yolu, aynı şekilde Nisi Göleti, spor kompleksinin yanında Tarihi Cezaevi'nin yeniden restorasyonu çalışmaları da başlamış, Avrupa Birliği desteğiyle. Gelirken de görme fırsatım oldu. Yani Sinop'ta gerçekleştirilen ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projelerden son derece faydalı bilgiler aldım. Bakan arkadaşlarımız da zaten bu konuların takipçisi ama bize de herhangi bir görev düşerse elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik. Daha sonra sokakta esnafımıza selam verdikten sonra bu akşam iftarın bereketini Sinoplu kardeşlerimizle vatandaşlarımızla beraber inşallah paylaşacağız. Daha sonra sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek gerek dış politika gerek se gündemdeki konuları değerlendireceğiz, bu gece inşallah tekrar Ankara'ya döneceğim" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop'ta - Son Dakika


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