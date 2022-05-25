Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti

25.05.2022 11:53

- Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti

TEL AVİV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Ziyaret, 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından İsrail'e geçti. Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Söz konusu ziyaret, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti

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Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti - Son Dakika
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