Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika
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Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama

24.06.2022 19:37
Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlara ilişkin yapılan açıklamada "AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle iş birliğinden sağlanacak...

Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlara ilişkin yapılan açıklamada "AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle iş birliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve GKRY'nin dar görüşlü iddialarına feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 23-24 Haziran 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili önyargılı kararların esef verici olduğu belirtilerek "AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır. AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Aynı şekilde AB'nin, Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalması tam bir garabettir. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN ÜYELİK SÜRECİ, DAR GÖRÜŞLÜ İDDİALARA FEDA EDİLMEMELİ'Açıklamada, Türkiye'nin her zaman uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği vurgulanarak "Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir. AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle iş birliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB'nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir" denildi. 'UKRAYNA VE MOLDOVA'YA ADAY ÜLKE STATÜSÜNÜN TANINMASINDAN MEMNUNİYET DUYULMAKTADIR'Açıklamanın devamında ise Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünün verilmesinin memnuniyet verici olduğu aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan Zirve'de, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan'a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnuniyet duyulmaktadır. Bununla birlikte, halihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmaması yadırganmaktadır. Bosna-Hersek'e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünülmektedir. Türkiye, AB'nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır."

Haber:  ANKARA,


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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: 'AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlar esef vericidir' Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: 'AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlar esef vericidir'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri'nden, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

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