Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, belediye personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, belediye personeliyle bir araya geldi

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, belediye personeliyle bir araya geldi

Doğubayazıt Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Yıldız Acar, seçim öncesi ve sonrası görevlerin aksatılmaması için belediye personeliyle bir araya geldi.

27.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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Doğubayazıt mevcut Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Yıldız Acar, Belediye personeli ile bir araya geldi.

Başkan Acar, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine günler kala belediye personelleri ile bir araya gelerek, seçim öncesi ve sonrası görevlerinin aksatılmaması adına çalışmalara devam edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Acar yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bizler görev süremiz boyunca şehrimizin her karışını gezdik.Katılımcı belediye anlayışı ile yeri geldi övgü, yeri geldi eleştiri aldık. Bunlar bizi daha da güçlendirdi. Görevimize bir gün kala bile bu şehire hizmet etmeyi bırakmayacağız. Her zaman ilkemiz Hizmet olmalı " - AĞRI

Kaynak: İHA

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