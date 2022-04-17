DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu

17.04.2022 20:51

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin can alıcı tüm sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin can alıcı tüm sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi.

Gültekin Uysal, partisinin Bursa İl Teşkilatınca bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiklerini dile getiren Uysal, şöyle dedi:

"Demokrat Parti olarak dün yaptık bugün de yapabileceğimizin farkındayız. O açıdan bu büyük ülkenin can alıcı, can yakıcı her meselesini çözmeye talibiz. Önümüzdeki süreç inşallah milletimiz için hayırlı olsun. Belki de Türk demokrasisin en büyük sınavıyla karşı karşıyayız. Bu noktada kurucu irademizin ortaya koyduğu değerleri, inançları, felsefeyi tüm dava arkadaşlarımızla yarına taşımak için adına bir mücadele veriyoruz. Bu ülkenin refahı için, insanlarımızın evlatlarının geleceğinden emin olabildiği bir Türkiye için veriyoruz. Hukukundan emin olduğu bir Türkiye için veriyoruz."

Uysal, konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, ölüm yıl dönümü dolayısıyla andı.

Programa, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bursa'daki iftar programında konuştu - Son Dakika


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