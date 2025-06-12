Efkan Ala'dan Ortadoğu'da Gerilim Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Efkan Ala'dan Ortadoğu'da Gerilim Uyarısı

12.06.2025 03:17
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Efkan Ala, Ortadoğu'daki gerilimin tüm taraflara zarar verdiğini belirterek, diyalog çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Ortadoğu'da artan gerilimin bölge ülkeler başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Efkan Ala bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, " Türkiye, bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Orta Doğu'da mevcut gerilimin tırmandırılması ve sıcak bir çatışmaya evrilme riski, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu çerçevede, tansiyonun düşürülmesine yönelik hızlı ve etkili adımların atılması elzemdir. Türkiye, bu doğrultuda atılacak her yapıcı girişime katkı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala'dan Ortadoğu'da Gerilim Uyarısı - Son Dakika

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