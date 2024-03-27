Eğirdir'de incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Eğirdir'e ilk etap TOKİ çalışması yapıldı. Bu çalışmalarımızın ikinci etabını yapacağız. Eğirdir'de TOKİ hamlelerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Eğirdir'de doğalgaz belli bir sürece geldiğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalardan dolayı bir takım çevre düzenlemelerinde sıkıntı olmuş onları yapacağız. İnsanlarımız hem doğalgaz konforuna kavuşmuş olacaklar hem de bozulan yerlerin yeniden yapılması konusunda işbirliğimiz devam edecek. Vatandaşımız tozdan topraktan kurtulacak. Eğirdir'e ilk etap TOKİ çalışması yapıldı. Bu çalışmalarımızın ikinci etabını yapacağız. Eğirdir'de TOKİ hamlelerimizi sürdüreceğiz. Eğirdir'de millet bahçesi projemiz var. Belli bir noktaya kadar çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanımızı da önümüzdeki dönem yapıp, halkımızla buluşturmayı planlıyoruz" dedi.
Eğirdir'de İmaret Mahallesinin tapu sorunu olduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, "İmaret Mahallesindeki vatandaşlarımızın tapu sorununu biliyoruz. Genel müdürümüzle görüştüm, problemin ortadan kaldırılması için çalışmalarımız olacak" sözlerine ekledi.
Tuzcuoğlu, Belediyeye ait Soğuk hava deposu üzerine yapılacak olan GES yatırımı için iller bankasıyla görüşmeler yapıldığını ifade etti. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Eğirdir'de TOKİ çalışmaları devam edecek - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve organize suç örgütleriyle de mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, seçimlerin hür ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ticaret Borsası, Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi. Davutoğlu, Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirterek, halkın arasında olduğunu vurguladı.
Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari zanlının 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan arandığı belirtildi.
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