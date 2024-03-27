Eğirdir\'de TOKİ çalışmaları devam edecek

Politika

Eğirdir'de incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Eğirdir'e ilk etap TOKİ çalışması yapıldı. Bu çalışmalarımızın ikinci etabını yapacağız. Eğirdir'de TOKİ hamlelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Eğirdir'de doğalgaz belli bir sürece geldiğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalardan dolayı bir takım çevre düzenlemelerinde sıkıntı olmuş onları yapacağız. İnsanlarımız hem doğalgaz konforuna kavuşmuş olacaklar hem de bozulan yerlerin yeniden yapılması konusunda işbirliğimiz devam edecek. Vatandaşımız tozdan topraktan kurtulacak. Eğirdir'e ilk etap TOKİ çalışması yapıldı. Bu çalışmalarımızın ikinci etabını yapacağız. Eğirdir'de TOKİ hamlelerimizi sürdüreceğiz. Eğirdir'de millet bahçesi projemiz var. Belli bir noktaya kadar çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanımızı da önümüzdeki dönem yapıp, halkımızla buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Eğirdir'de İmaret Mahallesinin tapu sorunu olduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, "İmaret Mahallesindeki vatandaşlarımızın tapu sorununu biliyoruz. Genel müdürümüzle görüştüm, problemin ortadan kaldırılması için çalışmalarımız olacak" sözlerine ekledi.

Tuzcuoğlu, Belediyeye ait Soğuk hava deposu üzerine yapılacak olan GES yatırımı için iller bankasıyla görüşmeler yapıldığını ifade etti. - ANTALYA