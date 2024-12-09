Şam\'da kritik zirve: Esad\'ın başbakanı hükümeti resmen devretti

Politika

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etti.

YENİ BAŞBAKAN DA GÖRÜŞME DE YER ALDI

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de kurulacak olan geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirileceği iddia edilen İdlip merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı.

"GEÇİŞ HÜKÜMETİ ESKİ YÖNETİMDEN FAYDALANACAK"

El-Cevlani, görüşmede el-Celali'ye Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi. El-Cevlani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı. Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.

"KAMU MALLARINI KORUYUN"

HTŞ lideri Cevlani, dün yaptığı açıklamada "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasak. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacak. Havaya ateş açılması da yasak. Kardeşlerim, özgür devrimciler; başınız eğik ve alçakgönüllü bir şekilde Şam'a girin, iyi davranın ve onları koruyun. Kamu kurumlarını ve mallarını koruyun. Onlar büyük Suriye halkına aittir ve siz de onların koruyucularısınız. Gelin; yakın tarihin en büyük devriminin zaferini birlikte inşa edelim" demişti.