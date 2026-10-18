Erdal Demir, Yeni Parti Karabük İl Başkanlığı ön seçimini 1452 oyla kazandı

Yeni Parti Karabük İl Başkanlığı için yapılan ön seçimde Erdal Demir, bin 452 oy alarak rakiplerine fark attı.

Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde ve ilçelerde gerçekleştirilen ön seçimde, partinin merkez ve ilçelerdeki toplam 2 bin 980 kayıtlı üyesinden 2 bin 211'i oy kullandı.

Kurucu İl Başkanı Vedat Yaşar'ın aday olmadığı ön seçimde üç isim yarıştı.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Erdal Demir bin 452 oyla birinci olurken, İsmet Muzaffer Oral 658, Necdet Kızılay ise 101 oy aldı.

En yakın rakibi İsmet Muzaffer Oral'a 794 oy fark atan Demir, diğer iki adayın toplam oyunu da geride bırakarak il kongresi öncesinde üyelerden güçlü destek aldı.