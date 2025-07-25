Erdoğan'dan Halil İnalcık'a Anma Mesajı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık 'ın 9'uncu ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

Tuğçe SEZER ODABAŞI- Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "27 uçak şu anda aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri sürdürülüyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı gösterdiler. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Üsküdar Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN, MEKANLARI ALİ OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne ilişkin soru üzerine, "Şu an itibarıyla devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya, Gazipaşa, Uşak, Sivaslı... Buralarda yangınlar devam ediyor. Tabii buralarda 27 uçak şu anda aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Tabii ne yazık ki şehitlerimiz malum. Şehitlerimizden 9 tanesi defnedildi. Bir tanesi de bugün inşallah Konya'da, onun da defni gerçekleştirilecek. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları ali olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Erdoğan, "Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Fakat tabii bu ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar, oralardan sıyrılamadılar ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediyete uğurlandı. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

'LİDERLERİ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GETİRME GAYRETİNDEYİZ'

Rusya- Ukrayna Savaşı ve İstanbul'da yapılan müzakere görüşmeleriyle ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanı yürüttü ve Dışişleri Bakanı oradaki görüşmeleri yürütürken, bu arada Rusya ve Ukrayna heyetleri de bir araya gelerek görüşmelerini yaptılar. Bu arada Ukrayna heyeti, Çırağan'a geçmeden önce bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim, onlarla görüşmelerim oldu. Tabii bu arada Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem oldu. ve bu görüşmelerde de kendilerinin desteğini istedik. Bundan sonraki süreçte de özellikle belki bu hafta içerisinde, tekrar Sayın Putin ile ve bunun yanında Sayın Trump ile de görüşmeler yapmak suretiyle, acaba bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

'SAVUNMA SANAYİNDE ÇOK FARKLI BİR KONUMA YERLEŞMEK DURUMUNDASINIZ'

Savunma sanayi alanındaki gelişmelerle ilgili, konuşan Erdoğan, "Şu anda tabii İDEF, gerçekten dünyada farklı bir konuma yerleşti. ve savunma sanayinde İDEF'in aldığı mesafe, dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Bunun için de tabii ciddi manada siparişler almaya başladık ve bu siparişler de bütün gücüyle devam ediyor. Fakat savunma sanayinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Eğer savunma sanayinde o yeri yakalayamazsanız, zaten dünyada bu mücadeleyi başarıyla sürdüremezsiniz. ve sağ olsun, savunma sanayindeki bütün arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar, bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik. Ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik. ve daha da güçlü bir hale inşallah geleceğiz" diye konuştu.

Soruların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçmek üzere alandan ayrıldı.