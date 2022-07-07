Erdoğan: Malezya ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık - Son Dakika
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Erdoğan: Malezya ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık

07.07.2022 16:25
Erdoğan: Malezya ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık

Malezya ilişkilerine ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Malezya ilişkilerine ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere; savunma sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. İş birliğini ileriye taşıma kararlılığını bir kez daha teyit ettiklerine değinen Erdoğan, "Sayın Başbakan'ın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Malezya aynı zamanda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme, 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR PLANLIYORUZ'Erdoğan, birçok konuda dayanışmayı artırma hususunda mutabık kaldıklarını kaydederek, "Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin, ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına kavuşacağız. Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik" dedi.'İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Güncel küresel konular üzerinde de durduklarını aktaran Erdoğan, "Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, Yeniden Asya girişimimizle kazan kazan anlayışımızla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimizi, diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Asya Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim" açıklamasında bulundu.'GIDA GÜVENLİK ZİNCİRİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Malezya Başbakanı Yakub ise Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak gıda güvenliği sorununun şiddetlendiğini belirterek, "Bu bağlamda Malezya ve Türkiye, gıda güvenlik zincirinin her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul etti. Bu konuyu ele almak için acil önlemler arasında Malezya ve Türkiye gıda ürünlerinin ticaretini artıracak bilgi ve deneyim paylaşımını içeren iş birlikleri kurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Malezya ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık - Son Dakika

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