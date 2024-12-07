Esad, Şam'da Görevde Kalıyor

Politika

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, muhaliflerin ilerlemesine rağmen Beşar Esad'ın başkent Şam'da görevinin başında olduğunu bildirdi.

Suriye'de muhalifler başkent Şam'a doğru ilerlerken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başkentten ayrıldığı iddiaları yalanlandı. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Esad'ın Şam'da görevinin başında olduğu bildirildi. Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına dair söylentileri ve yalan haberleri kınıyoruz. Esad, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip etmektedir" denildi.

Suriye devlet haber ajansı da Esad'ın Şam'da kalmaya devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, stratejik açıdan büyük öneme sahip Humus kentinin kuzeyinde çatışmalar sürerken, Esad rejimi bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. - ŞAM