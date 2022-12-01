Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır - Son Dakika
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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır

01.12.2022 14:35

Eski AK Parti'li Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir video paylaştı. Ergin, Erdoğan'ın farklı tarihlerde sarf ettiği "Vatandaşlarımızdan sabretmelerini bekliyorum" sözlerinin bir araya getirildiği klibi "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." ifadeleriyle yayınladı.

2009-2011 ve 2011-2013 yılları arasında AK Parti'den Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SABIR" SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

Eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Ergin'in paylaştığı videoda Erdoğan'ın 2018-2022 yılları arasında farklı tarihlerde ekonomiye ilişkin vatandaşlara seslendiği ve "Milletimizden biraz daha sabır, metanet bekliyoruz" dediği ifadelerine yer verildi.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu 'Ya sabır' notuyla paylaştı

"SABIR TAŞI ÇATLADI"

Şu anda DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı olan Ergin, paylaşımına ayrıca "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." ifadelerini ekledi. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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Sadullah Ergin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır - Son Dakika
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