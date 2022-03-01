Devlet eski Bakanı Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Devlet eski Bakanı Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - Devlet eski Bakanı Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

Somuncuoğlu için TBMM şeref kapısında tören düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, eski TBMM Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Tören, Somuncuoğlu'nun özgeçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Camii İmamı Ahmet Yedekçi dua okudu. Ardından ailesi taziyeleri kabul etti.

Somuncuoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da toprağa verilecek.