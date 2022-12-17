İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Demirtaş ve Osman Kavala konusuna değinen Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'e göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.
Halk TV'de katıldığı programda "Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez sözlerine, "Siz bana yıllar önce 'bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım' diye sorsaydınız. Ben size 'askeriyesi, ekonomik gücü' derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" diyerek devam etti.
Son Dakika › Politika › Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez: Türkiye AİHM'e imza atmış bir ülke, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde olması hukuksuzluktur - Son Dakika