Eski TBMM Başkanı Arınç, Manisa'da AK Parti iftarına katıldı - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Arınç, Manisa'da AK Parti iftarına katıldı

16.04.2022 23:26
Eski TBMM Başkanı Arınç, Manisa'da AK Parti iftarına katıldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Bülent Arınç, Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de hayır adına yapılan işlerin altında AK Parti'nin imzasının olduğunu kaydetti.

Son dönemde yaşanan sıkıntıların yine AK Parti hükümetlerince çözüleceğine inandığını belirten Arınç, "Millet hiçbir zaman bizden kopmadı hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Evet, AK Parti var. Bu sorunların hepsini çözecek." dedi.

Arınç, şöyle konuştu:

"Bize düşen destek vermektir. Bize düşen bunları anlatmaktır. Bize düşen bunlarla birlikte halkımızın ümidini güvenini artırmaktır. Bu tip sıkıntılı zamanlarda insanları yeise düşürenler olabilir, kafasını karıştıranlar olabilir, 'Artık bunların işi bitti' diye sokakta gezenler olabilir. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Biz bu işin üstesinden geleceğiz diye inanacağız ve bunu yapanlarla birlikte hiçbir zaman birbirimizden ayrı düşmeden, birbirimizin kusurlarını ortaya dökmeden tekrar beraberliğimizi bütün Türkiye'ye bütün dünyaya göstereceğiz."

AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı ise partilerinin güçlü bir teşkilata sahip olduğunu, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için Manisa olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İftar programına AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, ilçe belediye başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

YORUMLAR
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AK Parti, Manisa, İftar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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