Estonya: Çin, Rusya'ya Dron Parçaları Transfer Ediyor - Son Dakika
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Politika

Estonya: Çin, Rusya'ya Dron Parçaları Transfer Ediyor

Estonya'nın raporuna göre, Çin, Rusya'nın dron üretimine özel şirketler aracılığıyla yardım ediyor.

12.02.2025 14:16
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Estonya dış istihbaratı, Çin'in Batı ülkelerinden özel şirketler aracılığıyla temin ettiği dron parçalarını Rusya'ya transfer ettiğini ve Moskova'nın askeri dron üretimine yardımcı olduğunu iddia etti.

Estonya, Çin ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin bilgiler paylaştı. Estonya dış istihbaratı tarafından bugün yayımlanan yıllık ulusal güvenlik raporunda, Çin'in Rusya'nın askeri dron üretimine yardımcı olduğu belirtildi. Raporda, Rusya'ya ulaşan dron parçalarının yaklaşık yüzde 80'inin Çin'den geldiği ve Pekin'in Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçarak yüksek teknoloji ve çift kullanımlı malları ithal ettiği "ana merkez" konumunda olduğu vurgulandı. Rusya'nın dron parçaları için yerli alternatiflerinin olmadığı, bu nedenle de bu parçaların büyük ölçüde Batı'dan temin edildiği kaydedilen raporda, "Çin hükümeti, özel şirketler aracılığıyla ikili iş birliğini ve çift kullanımlı bileşenlerin gizli transferini kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım muhtemelen Rusya'nın Batılı bileşenlere bağımlılığını azaltacak ve uzun vadede Batı'nın bu alandaki nüfuzunu artırma kabiliyetini zayıflatacaktır" denildi. Estonya istihbaratı, Batılı şirketlerin Çin'deki ofislerinin büyük ihtimalle planlara dahil olduğunu söyledi.

"Çin'in çıkarı Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetmesini önlemekte yatıyor"

Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Kaupo Rosin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin'in buradaki çıkarı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetmesini önlemekte yatıyor çünkü böyle bir sonuç Çin'in başlıca rakibi olan ABD için bir zafer anlamına gelecektir" dedi.

Ukrayna'da daha önce yayınlanan raporlarda, Ukrayna'daki savaşta Rus silahlarında bulunan yabancı parçaların yaklaşık yüzde 60'ının Çin üzerinden geldiği öne sürülmüştü. - TALLİNN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Moskova, Estonya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya: Çin, Rusya'ya Dron Parçaları Transfer Ediyor - Son Dakika

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