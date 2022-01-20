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Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz - Son Dakika

Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz

20.01.2022 15:53
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekün saldırıya geçtiler.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekün saldırıya geçtiler. 'Bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir' noktasına getirdiler. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündemin ekonomi olduğunu söyleyen Erbakan, "Ekonomide kronik yapısal sorunların çözülmesi gereklidir. İsraf halen devam ediyor. Bütçe açıkları borçlanma, dışa bağımlı ekonomi yapısı devam ediyor. Bu şekilde gittiği müddetçe döviz artacak bu da enflasyonu artıracak" diye konuştu.

'BÖYLE BİR MANTIKSIZLIĞI NASIL İZAH EDEBİLİRİZ'

Fatih Erbakan, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intihar olayı ile ilgili, "Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekün saldırıya geçtiler. 'Bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir' noktasına getirdiler. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bir üniversite öğrencisi intihar ettiği zaman o üniversiteyi sorumlu kabul edip, 'bütün üniversiteleri kapatalım, engelleyelim mi diyeceğiz' veya 'bir üniversite yurdunda intihar oldu Allah muhafaza o zaman da üniversite yurdunu mu kapatacağız'. Böyle bir mantıksızlığı nasıl izah edebiliriz? Böyle bir mantık olabilir mi? Tamamen maksatlı gerçekleri çarpıtıp bütün dindar kesime aklı başında cemaatlere ehli sünnet itikadına uygun hizmet yapmak isteyen cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini ortadan kaldırıp asıl kafalarındaki o materyalist nesiller yetiştirmek için adım atmak bu art niyetli karalama kampanyalarından bunu görüyoruz. Vefat eden gencimize elbette ki üzülüyoruz ancak olayı aslından saptırıp da böyle bir noktaya getirilmesini de doğru bulmuyoruz" dedi.


- Ankara
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İntihar, Cemaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz - Son Dakika


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