Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı

15.05.2022 19:25

- Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

- Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı

KOCAELİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 12. Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Fatih Erbakan, daha sonra kongrenin düzenlendiği Atatürk Kapalı Spor Salonuna geldi. Fatih Erbakan, kongre toplantısındaki konuşmasında, Yeniden Refah Partisi'nin bu ay itibariyle en çok üye kaydeden siyasi parti olduğunu, bu başarının çok büyük manalar ifade ettiğini söyledi. Erbakan, "Bizim onlar gibi televizyon kanallarımız ve gazetelerimiz yok. Yeni kurulan partilerden bir tanesi çok meşhur bir televizyon kanalına bir senede 12 defa çıktı. Bizim onlar gibi yüzlerce belediye başkanımız, mecliste milletvekillerimiz yok. Bütün bu yokluklara rağmen en çok üyeyi kaydeden biz olduk. Bu dava hareketimizin bereketidir" dedi.

Ekonomiye de değinen Fatih Erbakan, "Hepinizin bildiği gibi ülkenin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Kime giderseniz gidin bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. Partimizin de birinci gündemi ekonomidir" dedi.

(HEU-HFV-ÖZ-Y)

Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı
Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı
Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı
Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı
Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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