FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor

13.07.2025 11:22
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MHP Grup Başkanvekili Akçay, FETÖ'ye yönelik operasyonların sürdüğünü ve mücadelenin devam ettiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bugünlerde dahi hemen hemen her gün, her hafta bu terör örgütüne yönelik operasyonlar devam etmekte. Son FETÖ'cü yakalanıp bitirilene kadar bu mücadele devam edecek." dedi.

AA muhabirine konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Hareketliliğin yavaş yavaş ortaya çıktığı anlarda önce MHP Genel Merkezi'ne gittiğini, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla devleti, milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak için Meclis'e geçtiğini söyleyen Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı arayarak "hükümetin, devletin ve demokrasinin yanında, darbe girişiminin karşısında" olduğuna dair düşüncelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Erkan Akçay, kendisinin de dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Mustafa Elitaş ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile Meclis'in açılması konusunda telefon görüşmesi yürüttüğünü söyledi.

TBMM Genel Kurulunda o gün 106 milletvekilinin bulunduğunu, bunlardan 80'inin AK Parti, 10'unun MHP ve 16'sının CHP milletvekili olduğunu dile getiren Akçay, Genel Kurul'da, birleşim açıldığında konuşma yaptıklarını, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yaptığı sırada Meclis'e bomba atıldığını kaydetti.

Milletin, darbeye karşı sokaklarda kahramanca bir direniş gösterdiğini vurgulayan Akçay, bunun neticesinde darbe girişiminin bastırıldığını anımsattı.

MHP'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatan Akçay, FETÖ'nün TV ve gazetelerle MHP'yi iftiralara maruz bırakıp ele geçirme kumpasları kurduğunu dile getirdi.

"Mücadele henüz bitmiş değil"

ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinin halen kaçak durumdaki FETÖ üyelerine "yardım ve yataklık" yaptığını ifade eden Akçay, pek çoğunun yurt dışı operasyonlarla veya diplomatik ilişkilerle Türkiye'ye getirildiğini ancak hala dünyada faal oldukları yerler bulunduğunu, sahte hesaplarla Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatına yön vermeye çalıştıklarını söyledi.

Akçay, "Bunları, kripto yapılar olarak ifade ediyoruz. Bunlar, halen faaliyetlerine devam ediyorlar. FETÖ ile mücadele henüz bitmiş değil. Bunların, kripto yapılanmalarının pek çok yerde, kurumda oldukları devletimiz tarafından biliniyor. Bugünlerde dahi hemen hemen her gün, her hafta bu terör örgütüne yönelik operasyonlar devam etmekte. Son FETÖ'cü yakalanıp bitirilene kadar bu mücadele devam edecek." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin en iyi şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Akçay, kripto yapıların da mutlaka bitirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşananlara ilişkin yapılan açıklamalara değinen Akçay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Akçay, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıklıkla 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı konuşmalarda 'O gece Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı arayarak Meclis'i ben topladım' gibi basit ve sığ bir rol çalma gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Özel'in 15 Temmuz darbe gecesi Meclis'te bulunmasının bir anlamının olduğunu ama sonrasında CHP'nin OHAL sonrası tavrını değiştirdiğini dile getiren Akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkışı 4 gün sürmüştür. Ondan sonra o zamanın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP'li yöneticiler, 'Asıl darbe 20 Temmuz'da OHAL çıkmasıyla başladı, bu bir tiyatroydu, kurguydu' şeklinde, FETÖ'nün darbe girişiminin millette uyandıracağı infiali yatıştırıcı, adeta FETÖ'yü aklayıcı bir tutum içerisinde olmuşlardır. Halen bu tutumu da devam ettirmektedirler. 15 Temmuz gecesi, CHP cenahından, Meclis'in toplanması ve CHP'nin milletvekillerinin Meclis'e gelmesi konusunda asıl başat aktör o zamanki CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'tür. Özgür Özel bu işin çalımını, rol kapmasını yapmıştır. Asıl rol, asıl etki ve faaliyet etkin şekilde sayın Levent Gök tarafından yürütülmüştür. Onun dışındaki söylemlerin anlamı yoktur. 20 Temmuz'u baz almaktadırlar ve hala bu OHAL Kanunu ile ve KHK ile kamudan tasfiye edilen FETÖ'cülere af çıkartıp tekrar eski görevlerine döndürme sözü veren CHP'dir."

"Adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması kesinlikle gerekli"

ABD ve Avrupa'da, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'de korunup kollanan FETÖ üyelerinin olduğunu dile getiren Akçay, bunların Türk adaletinin karşısına çıkarılması için gerekli diplomatik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Akçay, "Dünyanın her yerinde bu mücadele devam ediyor ama ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa'da yuvalanmış durumdalar. Bunların, Türkiye'ye getirilip adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması kesinlikle gerekli." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, Erkan Akçay, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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