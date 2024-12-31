Fidan ve Al-Yahya'dan Suriye Üzerine Görüşme

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan ile Al-Yahya görüşmesinde, Suriye'deki durum ele alındı. İkili arasında Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA