Filipinler Devlet Başkanı, Çin'e karşı sert açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

Filipinler Devlet Başkanı, Çin'e karşı sert açıklamalarda bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Singapur'da düzenlenen güvenlik formunda gerçekleştirdiği konuşmada Çin'in kasıtlı eylemleri sonucu ölümler yaşanması halinde Filipinler'in savaş eylemi olarak değerlendireceğini ve karşılık vereceğini belirtti. Çinli sözcü ise Filipinlileri provokasyon yapmakla suçladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Filipinlilerin karşı karşıya kaldığı tacizin tehlikeli olduğunu ifade etti.

01.06.2024 12:33
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Singapur'da düzenlenen güvenlik formunda gerçekleştirdiği konuşmada "Herhangi bir Filipinler vatandaşı Çin'in kasıtlı eylemleri sonucu ölürse Filipinler bunu savaş eylemi olarak değerlendirecek ve en uygun şekilde karşılık verecektir" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Singapur'da gerçekleştirilen güvenlik formunda konuştu. Savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarını katıldığı forumda gerçekleştirdiği konuşmada bölgenin Washington'un odağında olmaya devam ettiğini kaydeden Marcos Jr, Asya'nın güvende olması durumunda ABD'nin güvende olacağını söyledi. Çin ile ilişkilere değinen Filipinler Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği Güney Çin Denizi'nde kırmızı çizgiyi geçmemeleri konusunda Çin'i uyardı. Marcos Jr, "Herhangi bir Filipinler vatandaşı Çin'in kasıtlı eylemleri sonucu ölürse Filipinler bunu savaş eylemi olarak değerlendirecek ve en uygun şekilde karşılık verecektir. Böyle bir durum, geri dönüş olmayan bir yola girileceği anlamına gelmektedir. Bu bir kırmızı çizgi mi? Kesinlikle kırmızı çizgi olacak" dedi.

Çinli sözcüden Filipinlere suçlama

Toplantıda Çinli askeri sözcü ise, Filipinler Devlet Başkanının açıklamalarına karşın Filipinlileri provokasyon yapmakla suçladı. Çinli sözcü "Eğer bir askerin çatışmada ya da kazara ölmesi savaşı tetikler" dedi. Sözcü, Filipinlilerin "dış güçler" tarafından yüreklendirildiğini ifade ederek ABD'nin son ortak askeri tatbikatta Filipinler'e orta menzilli bir füze sistemi göndermesinin "bölgesel güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Austin: "tehlikeli taciz"

Toplantıya ABD'yi temsilen ise Savunma Bakanı Lloyd Austin katıldı. Austin ise gerçekleştirdiği konuşmada, "Filipinlilerin karşı karşıya kaldığı tacizin tehlikeli olduğunu" söyledi. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA

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