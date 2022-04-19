Fransa Başbakanı Castex: "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım" - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Castex: "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım"

19.04.2022 17:32
Fransa Başbakanı Castex: "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım"

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım" dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım" dedi.

Fransa'da halk, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in yarışacağı seçim öncesi Fransa Başbakanı Jean Castex çarpıcı açıklamalarda bulundu. Castex, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse, kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım. Oyun henüz bitmedi. Seçimin çoktan bittiğine dair kesin sonuçlar çıkarmıyoruz. Fransızları, Macron'un programının Fransa için en iyisi olduğuna ikna etmeliyiz" dedi.

Fransa'da 10 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 28.6'sını, Le Pen ise yüzde 23.9'unu almıştı. - PARİS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa Başbakanı Castex: 'Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım' - Son Dakika


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