Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın Başbakan - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın Başbakan

16.05.2022 20:21
Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın Başbakan

Fransa Başbakanı Jean Castex'in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex'in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni Başbakanı oldu. Borne, 30 yıl aradan sonra söz konusu göreve getirilen ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da 24 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunmasının ardından ülkenin yeni Başbakanı belli oldu. Macron, Castex'den boşalan koltuğa 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne getirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Elisabeth Borne'u Başbakan olarak atadı ve ona hükümeti kurma talimatı verdi" denildi.

Macron'dan Castex'e teşekkür

Macron ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Castex ve ekibine ülkeye yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "Yaklaşık iki yıl boyunca Fransa'nın hizmetinde tutku ve bağlılıkla hareket etti. Gelin, yapılan işlerden ve elde edilen sonuçlardan birlikte gurur duyalım" ifadelerini kullandı.

Borne, 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından ilk kadın söz konusu göreve getirilen ilk kadın oldu. Başbakanlık görevine atanan ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Borne, Macron döneminin ilk Başbakanı Edouard Philippe hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütmüş, daha sonra Çevre Bakanlığına atanmıştı. Borne, Castex hükümetinde ise Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. Borne'nun, sosyalistlere yakın bir çizgisi olduğu biliniyor.

"Gerçek bir işkolik"

Borne'nin Çalışma Bakanlığı döneminde ülkedeki işsizlik 15 yılın, genç işsizlik ise 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Borne'nin eski bir çalışanı, "Gerçek bir işkolik, sabah 3'e kadar çalışabilen ve sabah 7'de geri dönebilen biri" dedi. - PARİS

YORUMLAR
500
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu Orban 5. kez Macaristan Başbakanı Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Elisabeth Borne, Başbakan, Fransa, Jean, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın Başbakan - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:18 NATO ısrarına devam eden İsveç'ten yeni hamle! Terör örgütlerine ev sahipliği yaptılar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın Başbakan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement