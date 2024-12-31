Fransa'dan DEAŞ'a Hava Saldırısı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın geçtiğimiz Pazar günü Suriye'de terör örgütü DEAŞ mevzilerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Lecornu paylaşımında, "Fransız Hava Kuvvetleri pazar günü Suriye topraklarında bulunan DEAŞ'a ait noktalara hedefli saldırılar düzenledi" ifadelerini kullandı. Lecornu, saldırı görüntülerini de paylaştı
Fransa'nın hava saldırısı, ABD'nin 24 Aralık'ta Suriye'de düzenlediği ve 2 DEAŞ'lı teröristi öldürdüğü saldırının ardından geldi. - PARİS
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