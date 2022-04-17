Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum - Son Dakika
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Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

17.04.2022 21:31
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden bugün de Kanada'da Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden bugün de Kanada'da Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi Mevlana şehri Konya'dan sesleniyor; her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, akşam saatlerinde İstanbul'dan uçakla Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Fuat Oktay, ziyaret sonrası Konya'ya yapılan yatırımları anlattı.

'DİNİ NEFRETİ REDDEDİYOR, SALDIRILARI KINIYORUM'Ardından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle iftar yemeğinde bir araya gelen Fuat Oktay, Filistin ve Kanada'daki Müslümanlara yönelik saldırılara değindi. Oktay, "Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden bugün de Kanada'da Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi Mevlana şehri Konya'dan sesleniyor; her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum." diye konuştu. Gençlerin ülkenin en büyük zenginliği olduğunu belirten Oktay,  şöyle devem etti: "Cumhuriyetin 100'üncü yılına, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir vizyonla ve arkamızda bıraktığımız başarı hikayeleriyle yürüyoruz. Bu yürüyüşte sizler en büyük zenginliğimiz, enerjimiz ve itici gücümüzsünüz. Bugün gençlerimiz kültürden spora, bilimden siyasete her alanda başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi, her alanda gençlerimizin önünün açılması ve üniversiteye girişlerde katsayı adaletsizliğinin kaldırılması gibi adımlar gençlerimize duyduğumuz güvenin göstergeleridir. Bu şartsız güvenin karşılığında sizlerden beklentimiz; Türkiye'nin kalkınma ve yükselme davasına Konya'dan bilginizle, vizyonunuzla ve enerjinizle en güçlü katkıyı vermenizdir. Arzumuz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi bilim ve teknikle tamamlayan daha nice gençlerimizin yetişmesidir. 2053 ve 2071 vizyonumuza sımsıkı sarılıp onları gerçekleştirmek için azmedecek olan sizlersiniz."

Fuat Oktay, daha sonra Sultan Selim Camii'nde teravih namazını kıldı.


Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum
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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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