Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti

10.06.2022 16:17

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Davutoğlu, çay ocağında Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak ile sohbet etti.

Adak'ın "Keşke ayrılmasaydınız." sözleri üzerine, "Biz ayrılmadık ki onlar bizi ihraç etti." yanıtını veren Davutoğlu'na bir vatandaş ise "Sen davandan vazgeçtin." dedi.

Bu sırada bazı vatandaşlar ile Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan arasında tartışma yaşandı.

Eski Malatya Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan ve kayısı fabrikasında işçilerle sohbet eden Davutoğlu, sebze hali esnafıyla da bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement