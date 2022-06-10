Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Malatya'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Davutoğlu, çay ocağında Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak ile sohbet etti.

Adak'ın "Keşke ayrılmasaydınız." sözleri üzerine, "Biz ayrılmadık ki onlar bizi ihraç etti." yanıtını veren Davutoğlu'na bir vatandaş ise "Sen davandan vazgeçtin." dedi.

Bu sırada bazı vatandaşlar ile Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan arasında tartışma yaşandı.

Eski Malatya Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan ve kayısı fabrikasında işçilerle sohbet eden Davutoğlu, sebze hali esnafıyla da bir araya geldi.